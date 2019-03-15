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إنجي المقدم تكشف كيف تعلمت الايطالية.. ومنى الشاذلي ترد: «بقيتي لهلوبة في اللغات»

الجمعة 15/مارس/2019 - 06:41 ص
إنجي المقدم
إنجي المقدم
كـريـم الخـطيب
قالت الفنانة إنجي المقدم إنها ظلت لأكثر من شهرين تحفظ اللغة الإيطالية لتجسد شخصية "صوفيا" في مسلسل "ليالي أوجيني"، موضحة أنها كانت تتحدث مع أبنائها في البيت بالإيطالي بسبب كثرة حديثها للغة وسماع الراديو والافلام الايطالية.

وأضحت «المقدم» خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم مع منى الشاذلي» المذاع على قناة «cbc» أنها تعلمت مع مدرس لغات إيطالي لتتمكن في تجسيد الشخصية في "ليالي أوجيني".

وتابعت «المقدم» :«انا بقيت لهلوبة في اللغات»، مؤكدة أن مسلسل "ليالي أوجيني" من أفضل الأعمال التى قدمتها رغم صعوبة اللغة.

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