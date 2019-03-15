تعرف على مراسم الزواج في النوبة ومراحل التغيير.. فيديو

كشف الحاج محمد فتحي، مواطن من النوبة، إن "مراسم الزواج في النوبة كانت قديمًا مراحلها كثيرة، والآن أصبحت أخف كثيرًا".



وأضاف في حوار برنامج "رأي عام" على قناة "TeN": "طلب الزواج لدينا اسمه (برجر)، وأن الدعوات للفرح كانت تكون على الجمال ونقوم بدعوة كل شخص بصفته، وكنا نمكث لأسبوعين حتى ندعو المعازيم".



وتابع أن "حفلة الزواج في النوبة من بليل لوش الفجر، وأهم شيء لدينا الزواج والحج، ويدخل العريس في بيت أهل العروسة".

