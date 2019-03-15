خالد الجندي: من مات مدافعا عن كنيسة فهو شهيد.. أصحاب العقيدة الرخوة يهربون من الوطن في الشدائد.. والوقوف للشخص المحترم عند دخوله المجلس واجب.. فيديو

النبي أمر بوقوف الأنصار لما دخل سيدنا سعد بن عبادة عليهم

من مات مدافعا عن كنيسة فهو شهيد

الشهيد "أشيك" واحد يقابل ربنا بعد الموت

فرق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بين مفهوم الشخص المحترم والمغرور، منوها عن أن هناك حديثين للنبي غير بعضهما يوحي معناهما الظاهر بالتعارض ولكن لا يوجد بينهما تعارض.واستشهد الجندي، في لقائه على فضائية "دى إم سي"، بالحديث الأول وهو "من سره أن يتمثل له الناس قياما أو وقوفا فليتبوأ مقعده من النار" وهو من يحب أن يقف الناس له.وتابع: الحديث الأخر هو "النبي أمر بوقوف الأنصار لما دخل سيدنا سعد بن عبادة عليهم قائلا "قوموا لسيدكم"، منوها أن الواجب على المسلم الوقوف عند دخول الشخص المحترم على المجلس كدخول المدرس أو الدكتور للمحاضرة وفي هذه الحالة لا يغتر بذلك الدكتور.وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن من مات مدافعا عن كنيسة فهو شهيد في سبيل الله، واستشهد بقوله تعالى "وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا"، مشيرا إلى أن الصوامع هى أديرة النصارى، والبيع هى الكنيسة، والصلوات هى معابد اليهود والمساجد هى مصلى المسلمين.ولفت إلى أن بعض الناس يحمل معنى هذه الكلمات على المسلمين ومساجدهم فقط وهذا خطأ فكل من أتباع هذه الديانات يذكرون الله بطريقتهم.وقال الجندي، إن معنى قوله تعالى "وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ" أى لا تقولوا أنهم أموات فعند الله لا يوجد أموات بل هم أحياء يرزقون عند الله.وأضاف، أن الشهيد يقابل الله بحلل الكرامة قائلا "الشهيد أشيك واحد يقابل ربنا"، منوها أن الشهيد تحت النبي في المنزلة فإذا كان الشهيد حي يرزق عند الله فمن الطبيعي أن يكون النبي حيا يرزق كذلك عند ربه.وأشار إلى أن النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ورد ذكرهم في الآية الكريمة "وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا" بصورة مرتبة وليست عشوائية لبيان مكانة كل فئة منهم.وقال إن أصحاب العقيدة الرخوة هم من يهربون من الوطن وقت الشدائد ومواجهة العدو، مضيفا أن القرآن الكريم أمرنا بالدفاع عن الوطن ولا يجوز الفرار من المعارك.وتابع: «الجبناء والذين بلا كرامة هم من يهربون من الوطن، وهذا خروج منهى عنه بالقرآن، أما الخروج لطلب العلم أو العلاج فهو أمر مباح».