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رياضة

زكريا ناصف يكشف دخول شركة عالمية للمراهنات الرياضية في الدوري.. فيديو

الجمعة 15/مارس/2019 - 01:21 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر

قال الكابتن زكريا ناصف، إن شركة عالمية للمراهنات الرياضية تدعى «وان اكس بت»، دخلت إلى السوق المصرية، وطرحت مبارايات الدوري المصري الممتاز أ وب للرهان على موقعها.

وأضاف «ناصف» خلال تقديمه برنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد» قائلًا: «المراهنات ممنوعة طبقًا للمادة 26 في القانون الجديد، ومع ذلك توجد أندية في الدرجة الثانية تعاقدت مع هذه الشركة الراعية في الأساس للاتحاد الأفريقي».

وتابع ناصف قائلًا: «اكتشفنا دخول الشركة إلى مصر من خلال لافتة في مدرجات الترسانة أثناء مواجهتها لفريق نادي سيراميكا كليوباترا بدوري الدرجة الثانية»، وتابع: «نادي الإعلاميين، ونادي الوالدية تعاقدا مع الشركة، وهذا مخالف للقانون».

وتساءل ناصف عن أسباب تحصيل الدولة لضرائب قيمتها 800 مليون جنيه، من وراء المراهنات في سباقات الخيل، رغم حظر القانون لذلك، متابعًا: «هناك هيئة تسمى الهيئة الوطنية لسباق الخيل، ترعى المراهنات في مصر»، مشيرًا إلى أن شركة «وان اكس بت»، طرحت على موقعها مراهنات عن مبارايات في الدوري المصري تقام غدًا، منها مباراة «نجوم المستقبل أمام الإنتاج الحربي».

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