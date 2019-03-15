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حوادث

حبس ربة منزل لاتهامها بقتل طفلة

الجمعة 15/مارس/2019 - 05:05 ص
حبس ربة منزل
حبس ربة منزل
اسلام مقلد
قررت النيابة العامة حبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معها لاتهامها بقتل طفلة بمنطقة دار السلام.

تعود وقائع القضية عندما تلقى قسم دار السلام بلاغا من مفتش الصحة باشتباه فى وفاة طفلة احضرتها أسرتها، واستخراج تصريح دفن بعد أن كشف عن وجود آثار تعذيب واعتداء على جسد الطفلة.

على الفور انتقل رجال البحث الجنائى بقيادة العميد محمد الشرقاوى رئيس مباحث قطاع جنوب القاهرة وتبين من التحريات أن الطفلة ٦ سنوات قد تعرضت للتعذيب حتى الموت على يد والدتها ٤٢ سنة، تم ضبط المتهمة .

واعترفت بارتكابها الواقعة بعد أن هددتها بفضح أمرها لوجودها مع عشيقها داخل شقتها بدار السلام ، كما قررت فى اعترافاتها أن طليقها قد انفصل عنها بسبب سوء سلوكها إلا أن طفلتها ظلت مقيمة معها.

تم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق مع المتهمة.

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