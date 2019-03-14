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منال سلامة تروي تعليقا صادما من سائق تاكسي على دورها في مسلسل قاسم أمين

الخميس 14/مارس/2019 - 11:58 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قالت الفنانة منال سلامة، إنها سمعت أغرب تعليق على دورها في مسلسل "قاسم أمين"، خلال جولتها في سوريا، حيث رفض سائق التاكسي أخذ أجرته، مبديا إعجابه بالدور الذي قامت به في ذلك العمل الدرامي.

وأشارت "منال" خلال لقاء تليفزيوني في برنامج "أون ست" المذاع على فضائية "أون أي"، إلى أن السائق علق على لغة الجسم التي كانت تستعملها خلال ذلك العمل الدرامي، حيث أعجب السائق ببراعتها في تأدية الدور وإتقانها لغة الجسد التي تشبه بشكل كبير لطريقة الأمراء والملوك في تلك الفترة.

وأكدت أن تعليق سائق التاكسي البسيط كان أوضح من كل النقاد الفنيين الذين علقوا على ذلك العمل الدرامي.

وتابعت أنها حصلت على عدد من الدورات الخاصة في "الإتيكيت" الملكي، عوضا عن دروس مكثفة في ركوب الخيل، منوها إلى أن ركزت على تعلم كل اللغات التي استعملتها خلال العمل الدرامي، حتى تتقن نطق تلك الكلمات باللغة الفرنسية، الإنجليزية والتركية.

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