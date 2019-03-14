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أخبار العالم

حماس تنفي مسئوليتها عن إطلاق صاروخين على إسرائيل

الخميس 14/مارس/2019 - 11:53 م
حماس
حماس
رويترز
نفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المهيمنة على قطاع غزة اليوم الخميس مسئوليتها عن إطلاق صاروخين على إسرائيل، قائلة إن الهجوم وقع بينما كانت تعقد محادثات بشأن هدنة مع وسطاء مصريين.

وقال الجناح المسلح لحماس في بيان "تؤكد كتائب الشهيد عز الدين القسام عدم مسئوليتها عن الصواريخ التي أطلقت الليلة باتجاه العدو، خاصة وأنها أطلقت في الوقت الذي كان يعقد فيه اجتماع بين قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس والوفد الأمني المصري حول التفاهمات الخاصة بقطاع غزة".

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