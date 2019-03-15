تحدي الأمثال الأردنية والمصرية بين إياد نصار وإنجي المقدم على الهواء

قدمت الإعلامية منى الشاذلي فقرة خاصة من برنامج «معكم مع منى الشاذلي» المذاع على قناة «cbc» باستضافتها الفنان إياد نصار وإنجي المقدم، وفقرة بعنوان «تحدي الأمثال»



ودخل النجم إياد نصار في تحدٍ للأمثال الأردنية مع إنجي المقدم للأمثال المصرية، وحاول كل منهما ان يعرف معنى الأمثال رغم اختلاف اللهجات.



وقالت إنجي المقدم : «انا في الأمثال اعجبك ، وزوجي بينهار مني بسبب الأمثال ويقول بتجيبها منين».

