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محافظات

محافظ قنا: تخصيص 4400 متر لإنشاء مكتبة إقليمية بالمحافظة

الخميس 14/مارس/2019 - 11:57 م
صدى البلد
أ ش أ
أكد محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان أن المحافظة لا تألو جهدًا في دعم الأنشطة الثقافية من خلال التوسع في إقامة المنشآت الثقافية المختلفة، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص مساحة 4400م2 بجوار ميدان الدولفين بمدينة قنا لإنشاء مكتبة إقليمية والتي سوف تثري الحركة الثقافية وتشجع الشباب والفتيات على القراءة والتعلم، فضلًا عن دورها في تقديم المواد العلمية للباحثين في مختلف المجالات.

وأكد المحافظ - في بيان اليوم الخميس - أن افتتاح قصر ثقافة قنا مساء اليوم سيساعد على الارتقاء بالمستوى الثقافي للجماهير وزيادة الوعي لدى المواطنين في كل الجوانب الفنية والأدبية مثل الموسيقى والسينما والفنون التشكيلية والشعبية ، كما سيساهم بشكل خاص في الاهتمام بالطفل وأنشطته المختلفة.

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