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أخبار العالم

ترامب يستبعد إجراء استفتاء ثان على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

الجمعة 15/مارس/2019 - 12:45 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
أ ش أ

استبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إجراء استفتاء عام ثان بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".
وأضاف ترامب - في مؤتمر صحفي عقده اليوم في المكتب البيضاوي مع رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار - يقول "لا اعتقد في إمكانية إجراء استفتاء ثان من جانب الناخبين في بريطانيا بشأن (بريكست)، إن تلك الخطوة ستكون غير عادلة بالنسبة لمن أيدوا الخروج من الاتحاد الأوروبي".
وأضاف ترامب - في المؤتمر الصحفي الذي بث راديو "صوت أمريكا" في نشرته باللغة الإنجليزية مقتطفات منه - "لقد نصحت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي بشأن كيفية التفاوض لخروج بلادها من الاتحاد الأوروبي، لكنها لم تصغ لنصيحتي".
وقال ترامب "إن مسألة الحدود بين المملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا من أكثر القضايا المعقدة في موضوع بريكست والذي أدى إلى حدوث انقسام في مواقف دول كثيرة".
وأعرب عن أمله في خروج مفاوضات "بريكست" بنتائج طيبة ، مشيرًا إلى أن واشنطن على استعداد لإبرام اتفاق تجاري كبير للغاية مع المملكة المتحدة في أعقاب خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وحذر ترامب أيضًا من عواقب انهيار المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى انه في حالة رفض الاتحاد الأوروبي التفاوض مع واشنطن، فإن الولايات المتحدة سوف تقدم على اتخاذ إجراء سيكون قاسيًا من الناحية الاقتصادية.
من جانبه ، أعرب رئيس الوزراء الأيرلندي عن أسفه لخروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي، قائلًا "المملكة المتحدة تمثل جزءًا مهمًا للغاية من الاتحاد الأوروبي".
وكشف رئيس الوزراء الأيرلندى عن أن أكثر ما يهم جمهورية أيرلندا هو ألا يؤدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى حدوث مشاكل بالنسبة لأيرلندا الشمالية التي صوتت لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي، قائلًا "يتعين عدم وجود حدود صعبة مع أيرلندا الشمالية أو أي شيء يمكن أن يعكر صفو عملية السلام".

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