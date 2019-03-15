تفاصيل اكتشاف قبر أول شهيد من طلاب الجامعة بمظاهرات كوبري عباس 1935

قال محمد حمزة الحداد، عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة سابقا، إن مصر تضم كنوزا أثرية فرعونية وإسلامية، مشيرا إلى أنه في الحصر الذي تجريه الوزارة لآثار البلد تم العثور على قبر شهيد من طلاب الجامعة ضد الإنجليز في مظاهرات كوبري عباس عام 1935.



وروى في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، أمس الخميس رحلة اكتشاف قبر الطالب الشهيد، قائلا: "هناك وادي الملوك الإسلامي بالقاهرة على غرار وادى الملوك الفرعوني بالأقصر، وهذا الوادي عبارة عن المقابر التي دفن فيها ملوك وسلاطين وحكام مصر عبر العصور المختلفة ثم أصبحت مع مطلع القرن التاسع عشر جبانة لأهل القاهرة والوافدين عليها والمجاورين وتنقسم هذه المقابر إلى القرافة الجنوبية والشمالية".



وأوضح أنه اكتشف خلال عملية مسح القرافة الشمالية تقع شمال القلعة شرق صلاح سالم فيما بين طريق الأتوستراد وطريق صلاح سالم، المعروف بالجزء الشمالي منها باسم "ترب الغفير"، مدفنا مهما جدا خاص بالشهيد محمد عبد الحكم الجراحي الذي استشهد برصاص الإنجليز على كوبري عباس عندما قامت مظاهرات الطلبة سنة 1935.



وتابع: "الجراحي كان من أوائل شهداء الجامعة وكذلك الشهيد محمد عبد المجيد مرسي، الذى كان يحمل علم مصر فى هذه المظاهرات وعندما استشهد وقبل سقوط العلم على الأرض تلقفه الشهيد محمد عبد الحكم الجراحى وحمله ولذلك أصبح الشعار الرئيسى لكل مظاهرات الطلبة والثوار فى الأربعينيات من القرن الماضى "عبد المجيد عاد من جديد ورفعت العلم يا عبد الحكم".



وأكد الدكتور محمد حمزة، أن الشهيد "الجراحى" كتب رسالة بدمه إلى رئيس الوزراء الإنجليزى نشرتها جريدة اللطائف المصورة ونُقشت على لوح رخامى لا يزال محفوظا بالمدفن، قائلا: "هذا أول دليل أثري تاريخى يُسجل عليه رسالة كتبها شهيد بدمه فى العالم وعندما مات زملاؤه حملوه إلى مدفنه وأُعلن الحداد العام فى كل مدارس القاهرة".

