عبدالديم والهجان يفتتحان قصر ثقافة قنا.. ويتفقدان معرض الفنون التشكيلية والحرف اليدوية.. ويتفقان على التوسع في إقامة المنشآت الثقافية .. صور

وزيرة الثقافة ومحافظ قنا يفتتحان قصر ثقافة قنا

وزيرة الثقافة: قنا زاخرة بالأدباء الذين أضافوا للثقافة المصرية العديد من الابداعات

محافظ قنا: قصر الثقافة يقع علي مساحة 2000 متر مربع، تكلفة تطوير 60 مليون جنيه



افتتحت الدكتورة ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا قصر ثقافة قنا، بوسط المدينة بحضور اللواء مجدي القاضي مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، والعميد وليد البيلي السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.



وتفقدت وزيرة الثقافة ومحافظ قنا، معرض الفنون التشكيلية ومعرض الحرف اليدوية، إضافة إلى أقسام قصر الثقافة المختلفة.



وأوضحت الدكتورة ايناس عبدالدايم، بأن افتتاح قصر ثقافة قنا يأتي ضمن استراتيجية وزارة الثقافة للوصول بالخدمة الثقافية إلى كل مواطن مصري، وأن قنا من المحافظات التي تزخر بالعديد من الأدباء والشعراء والمثقفين المتميزين الذين أضافوا للثقافة المصرية العديد من الأعمال والإبداعات.



وأكد محافظ قنا، بأن افتتاح قصر ثقافة قنا سيساعد على الإرتقاء بالمستوى الثقافي للجماهير وزيادة الوعي لدي المواطنين فى كل الجوانب الفنية والأدبية مثل الموسيقى والسينما والفنون التشكيلية والشعبية كما سيساهم بشكل خاص في الاهتمام بالطفل وانشطته المختلفة.



وأشار محافظ قنا، إلى أن قصر ثقافة قنا يقع علي مساحة اجمالية 2000 متر مربع، مضيفًا بأن تكلفة أعمال التطوير بلغت حوالي 60 مليون جنيه بتمويل من الهيئة العامة لقصور الثقافة وتنفيذ جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.



وأضاف محافظ قنا، بأن قصر ثقافة قنا يشمل عدد من الأنشطة المختلفة، حيث يضم مسرح يتسع لعدد 690 فرد و مسرح صيفى يتسع لـ 200 فرد بالإضافة الي قاعة معارض للفنون التشكيلية ومكتبة عامة ومرسم وقاعة خزف ونادى للمرأة وصالة للفنون الشعبية وصالة أخرى للموسيقى العربية ونادى لتكنولوجيا المعلومات ونادى الأدب وقاعة محاضرات واستراحة بها 13 غرفة بطاقة 52 سرير وقصر ثقافة للطفل يضم" مكتبة اطفال وقاعة تدريبات وقاعة متعددة الأغراض – قاعة حاسب آلى" .



وأوضح الهجان، بأن المحافظة لا تألو جهدًا في دعم الانشطة الثقافية من خلال التوسع في إقامة المنشآت الثقافية المختلفة، حيث تم تخصيص مساحة 4400م2 بجوار ميدان الدولفين بمدينة قنا لإنشاء مكتبة إقليمية والتى سوف تثري الحركة الثقافية وتشجع الشباب والفتيات على القراءة والتعلم، فضلا عن دورها فى تقديم المواد العلمية للباحثين فى مختلف المجالات، بالاضافة إلى إقامة معرضين للكتاب بمدينتي قنا ونجع حمادي خلال شهر مارس الجاري.