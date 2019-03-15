نشرة أخبار البرلمان.. حقوق إنسان النواب: وجود حالات تعذيب بالسجون أكاذيب ولدينا شهادات موثقة.. وعبدالعال: قيادتا مصر والأردن تعملان من أجل خير ورفاهية شعبيهما

في إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرِّائه على كل ما هو جديد تحت قبة البرلمان؛ نقدّم لكم أبرز 10 أخبار على مدار يوم الخميس 14 مارس:
حقوق إنسان البرلمان: وجود حالات تعذيب بالسجون أكاذيب ولدينا شهادات موثقة
عصام خليل: تقرير الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان مسيس
عبدالعال: قيادتا مصر والأردن تعملان من أجل خير ورفاهية شعبيهما
أبو شقة: شباب المنتدى العربي الأفريقي قادة المستقبل في بلادهم
تونى: نسبة الاستثمارات فى القرية الذكية تقدر بـ6 مليارات جنيه
مقترح برلماني بإخضاع أي مرشح لمنصب لكشف مخدرات مفاجئ
طلب إحاطة حول تأخر تفعيل نسبة الـ 5 % بتعيين ذوي الإعاقة
برلماني: مصر ستكون بين الدول المصدرة للغاز الطبيعي عالميًا
برلماني: الطابور الخامس يعرقل محاولات جذب الاستثمار الأجنبي
موازنة البرلمان تشيد بشكيل لجنة وزارية لحل مشكلات المستثمرين الأجانب