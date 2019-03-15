ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

نشرة أخبار البرلمان.. حقوق إنسان النواب: وجود حالات تعذيب بالسجون أكاذيب ولدينا شهادات موثقة.. وعبدالعال: قيادتا مصر والأردن تعملان من أجل خير ورفاهية شعبيهما

الجمعة 15/مارس/2019 - 12:31 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
القسم السياسى

ترشيحاتنا

إياد نصار يكشف تفاصيل لأول مرة عن حياته الشخصية وعلاقته بـ إنجي المقدم

رسميا .. انتهاء أزمة منع رئيس الكاف من دخول أمريكا .. مستند

تعليق ناري من شعبة الدواجن على تأجيل حظر تداول الطيور الحية

توفيق عكاشة: لولا اغتيال السادات لأصبحت مصر مثل ماليزيا وسنغافورة

زكريا ناصف يكشف دخول شركة عالمية للمراهنات الرياضية في الدوري.. فيديو

الجيش الإسرائيلي يرفع درجة التأهب وتعليمات من نتنياهو للوزراء

وزير الداخلية يتفقد قوات تأمين ملتقى الشباب العربي الأفريقي بأسوان.. صور

قبل الحلقة الأخيرة.. ماذا يحتاج الأهلى والزمالك للتأهل إلى نهائيات أفريقيا؟

لهذا السبب.. تأجيل قرار حظر تداول الطيور الحية.. فيديو

هالة فاخر: إذا شاهدت شابا وفتاة في وضع مخل سأتركهما.. فيديو

رسميًا.. ريال مدريد يعقد أولى الصفقات تحت قيادة زيدان

3 عادات تفعلها السيدات يجب التوقف عنها فورا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مستقبل وطن بكرداسة يكرم الأم المثالية.. صور

شاهد.. رئيس مصلحة الجمارك يتفقد استعدادات العمل بالمركز اللوجيستي بمطار القاهرة

كبار مسئولي الدولة في عزاء والدة وزير الصحة الأسبق عادل عدوي..صور

متابعة تطوير استاد القاهرة استعدادا لاستضافة أمم أفريقيا.. صور

محافظ الوادي الجديد: تخصيص مناطق للاستثمار في زراعة النخيل.. صور

فيديو

زكريا ناصف يكشف دخول شركة عالمية للمراهنات الرياضية في الدوري.. فيديو
إياد نصار يكشف عن سبب مشاركته في حملة «قادرون باختلاف»
إياد نصار يتحدى إنجي المقدم ويغني معها في الإستوديو
حسين السيد: مش هرجع الأهلي أقعد على الدكة تاني.. فيديو
إياد نصار لـ حماته على الهواء: إزاي متأكلينيش ويكا؟

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يساهم قانون التصالح في مخالفات البناء في خفض أسعار العقارات؟

هل يساهم قانون التصالح في مخالفات البناء في خفض أسعار العقارات؟