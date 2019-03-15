المصري للشئون الخارجية: نستهدف إنشاء شركة أفريقية لدعم ملف الأمن الغذائي

قالت منال عبد المنعم عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إننا نحتاج إلى وجود أسواق منظمة لتحقيق الأمن الغذائي بجانب وجود تجمعات زراعية، ونستهدف إنشاء شركة أفريقية متعددة الجنسيات لدعم ملف الأمن الغذائي.



وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج مساء DMC ، أمس الخميس، أن "أغلب المزارعين في أفريقيا "مزارعين كفاف، مضيفة أن أفريقيا من القارات التي تعتمد على التكنولوجيا في الزراعة ونحتاج وجود استدامة".



وتابعت عبدالمنعم، أن وجود أراضي واسعة بقارة أفريقيا يجعلها لا تحتاج إلى الزراعات الرأسية.

