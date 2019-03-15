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توك شو

منال عبد المنعم: أفريقيا من أكثر المناطق تضررا بالتغير المناخي

الجمعة 15/مارس/2019 - 04:51 ص
التغير المناخي
التغير المناخي
توك شو
قالت منال عبد المنعم عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن أفريقيا من أكثر المناطق التي تتأثر بالتغير المناخي ، مضيفة أن الأمن الغذائي يعني توافره بما يمكن المواطن من الحصول عليه.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي اسامة كمال مقدم برنامج مساء DMC ، أن هناك مبادرة للقضاء على الجوع في أفريقيا قبل 2025 لكن للأسف دراسات أظهرت عدم القدرة على تحقيق ذلك.

وتابعت عبدالمنعم، أن استيراد دول أفريقيا للغذاء سوف يتزايد عام 2025 إلى 25% مقابل 14% في الوقت الحالي، موضحة أن استيراد دول أفريقيا للغذاء سوف يتزايد عام 2025 إلى 25% مقابل 14% في الوقت الحالي.

وأكدت عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أن 80 % من المزارعين في أفريقيا يمتلكون مساحات زراعية تتراوح بين 2 فدان إلى 4 أفدنة.
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