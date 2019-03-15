تعرف على أول مبادرة لمساندة الأطفال المصابين بمتلازمة داون.. فيديو

قال السيدة عالية، إن مبادرة "متلازمة مش أزمة" بدأت منذ عامين بعد ولادتها ابنتها "سوفي" المصابة بمتلازمة داون، حيث عملوا على التعريف والتوعية بمتلازمة داون، منوها إلى أنهم بدؤا من الجامعات بالتعاون مع الجمعيات العلمية في كلية صيدلة وطب، حتي وصلوا إلي 31 جامعة.



وتابعت "عالية" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي والفنان شريف منير وأبنته "أسما"، في برنامج "انا وبنتي" المذاع على فضائية "أون أي"، أن الرسالة التي يقدمونها للشباب تقدم بأكثر من لغة حتى تتناسب مع المستويات التعليمية لكل من المواطنين المستهدفين من تلك المبادرة، مؤكدا أن المبادرة قد توسعت ووصلت لكثير من القري علي مستوي 28 محافظة.



وأشارت، إلى أن المبادرة تهدف لتوعية المواطنين بمتلازمة داون تحت شعار "أبناؤنا مش وصمة"، مضيفا أنهم يحاولون توصيل فكرة طبيعة الأطفال المصابين بالمتلازمة للآخرين.