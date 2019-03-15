شركة PAS تدشن أول خطوطها المنتظمة القاهرة - العقبة.. صور

دشنت شركة PAS تدشن أول خطوطها المنتظمة القاهرة- العقبة، بحضور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة PAS اللواء يحيى حسين، وعدد من مساعديه وأعضاء مجلس الادارة وكوكبة من المسئولين بقطاع السياحة ومعتز صدقى مدير عام شركة ترافكو الوكيل العام لشركة PAS ونخبة من الإعلاميين والصحفيين المتميزين.



وكان فى استقبال الرحلة الأولى عطوفة السيد، محافظ العقبة صالح النصرات وعطوفة السيد شرحبيل ماضي مفوض الاستثمار من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمستشار نشأت من القنصلية المصرية بالعقبة والسيد هانى أبو السعود نائب رئيس شركة القدس الوكيل العام للشركة بالأردن.