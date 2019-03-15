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إياد نصار لـ حماته على الهواء: إزاي متأكلينيش ويكا؟

الجمعة 15/مارس/2019 - 12:37 ص
إياد نصار
إياد نصار
كـريـم الخـطيب
دخل النجم إياد نصار في تحد للأكلات الأردنية والمصرية مع الفنانة إنجي المقدم أثناء حوارهما مع الإعلامية منى الشاذلي.

وسألت الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم مع منى الشاذلي» المذاع على قناة «cbc»، خلال استضافتها لضيفتها إنجي المقدم «مكونات أكلة المنسف»، والفنان إياد نصار «انت أكلت الويكا».

وجه الفنان إياد نصار رسالة لحماته على الهواء: «إزاي متأكلينيش ويكا».

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