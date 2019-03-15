اليوم.. استمرار فعاليات الأولمبياد الأول لشباب الجامعات الإفريقية

تستمر اليوم الجمعة، فعاليات الأولمبياد الأول لشباب الجامعات الإفريقية، والذي تحتضنه جامعة الأزهر.



وكانت فعاليات افتتاح الأولمبياد الأول للجامعات الإفريقية، قد انطلقت أمس الخميس، بالصالة المغطاة بملعب الجيش بجهاز الرياضة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبإشراف الدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر.



وأقيم حفل افتتاح الأولمبياد الأول للجامعات الإفريقية، بحضور الدكتور أورلاندو أنتونيو رئيس إتحاد الجامعات الإفريقية، والدكتور إيتيان أهيلي الأمين العام للإتحاد، ومندوبين عن 26 جامعة إفريقية، وكذلك حضور باقة من سفراء الدول الإفريقية من كافة أرجاء القارة السمراء.



وتستمر منافسات الأولمبياد، التي تعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حتى الثامن عشر من مارس الحالي.