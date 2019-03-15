قطع المياه عن مركز بدر لمدة 6 ساعات.. الأحد

أعلنت شركة المياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة عن قطع المياه عن مركز بدر بتوابعه، يوم الأحد المقبل، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا نفس اليوم، وذلك لتركيب محبس 500 مم طرد طلمبة مرشحة، وأيضًا غسيل وتعقيم بيارات المرشحة.



وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وأكدت الشركة تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.