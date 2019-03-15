الجيش الإسرائيلي يرفع درجة التأهب وتعليمات من نتنياهو للوزراء

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، رفع حالة التأهب في مستوطنات غلاف غزة.



وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صدور تعليمات للوزراء بعدم إجراء لقاءات بشأن إطلاق الصواريخ على تل أبيب.



وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بإطلاق صاروخين من طراز فجر على منطقة جوش دان في تل أبيب، دون وقوع إصابات.



ونفت حركة حماس مسئوليتها عن إطلاق الصواريخ، فيما حملت إسرائيل الحركة المسئولية عن إطلاقهم، رغم تأكيدها على أن حماس ليست ضالعة في ذلك.