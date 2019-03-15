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اقتصاد

قطع المياه عن مركز ومدينة شبين القناطر بالقليوبية اليوم

الجمعة 15/مارس/2019 - 05:27 ص
قطع المياه
قطع المياه
امنة عبد العظيم
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية قطع المياه عن مركز ومدينة شبين القناطر من العاشرة مساء اليوم الجمعة، وحتى الثالثة من صباح السبت، وذلك لأعمال الصيانة بمحطة عرب جهينة المرشحة.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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