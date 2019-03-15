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تعليم

تعرف على تفاصيل برنامج هيئة التعاون الدولي الكورية KOICA مع البحث العلمي

الجمعة 15/مارس/2019 - 03:01 ص
صدى البلد
نهلة الشربيني
في إطار التعاون مع برنامج هيئة التعاون الدولي الكورية KOICA دعت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا للمشاركة في برنامج الهيئة للحصول على ماجستير العلوم فى   ICT Convergence من جامعة هاندونج بكوريا وذلك في محاولة لتطوير مجالات Techno-Entrepreneurship Competency Based on EE & ICT Convergence, Pohang and Seongnom, Republic of Korea.

ووضعت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، مدة معينة للبرنامج وذلك من 5 أغسطس 2019 إلى 4 يناير 2021، بحيث يتم الانتهاء من كل ما يحتاج إليه المرشح بهذه الفترة.

وكانت قد أعلنت في وقت سابق عن فتح باب المرشح بإرسال الأوراق المطلوبة بعد استيفائها لمكتب KOICA بالقاهرة، على العنوان التالي: 3 بولس حنا الدقي الجيزة السفارة الكورية في القاهرة مكتب الكويكا.

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