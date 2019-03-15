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اقتصاد

معيط: الحكومة تستهدف 5 مليارات دولار من السندات الدولية خلال 2019

الجمعة 15/مارس/2019 - 06:31 ص
محمد معيط وزير المالية
محمد معيط وزير المالية
محمد يحيي
كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن استهداف الحكومة تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة من خلال عدد من الأدوات منها "طرح سندات دولية بقيمة تتراوح بين 3 إلى 5 مليارات دولار قبل نهاية 2019 وطروحات شركات قطاع الأعمال العام بالبورصة بقيمة 10 مليارات جنيه".

وأشار وزير المالية إلى بدء التحركات بشأن عمليات طرح صكوك سيادية.

وقال معيط، إن هناك مساعي حقيقية لدى الحكومة لتنويع مصادر تمويلاتها للسيطرة على الفجوة التمويلية دون الاقتصار على الاقتراض، مؤكدا أنه جرى قطع شوطا جيدا في برنامج الطروحات الحكومية لتعظيم رءوس أموال الشركات العامة وتوفير عوائد مالية تسهم في توسعاتها.

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