ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

إياد نصار يكشف عن سبب مشاركته في حملة «قادرون باختلاف»

الجمعة 15/مارس/2019 - 01:00 ص
إياد نصار
إياد نصار
كـريـم الخـطيب
أكد الفنان إياد نصار، أن السبب الرئيسي في مشاركته في حملة «قادرون باختلاف» أنه مهتم بها بشكل شخصي، مشيرا إلى أنه وضع في خطة الاهتمام ودعم ذوي القدرات الخاصة والاهتمام وتقبل الآخر.

وأضاف «نصار» خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم مع منى الشاذلي» المذاع على قناة «cbc» أننا نحتاج إلى ثقافة تقبل الآخر والاختلاف الفكري، موضحا أن البعض يتفنن في الانتقاد فقط، ولابد ان نركز على نبذ العنف والاعتماد على المشروع الإنساني.

وأوضح «نصار» أن الله عز وجل أعطى للفنان موهبة وهي محبة الناس، لذلك لابد أن يوظفها في الاتجاه الصحيح بشكل إرشاد وتوجيه ثقافي معين، لعلاج المشاكل في مجتمعاتنا.

ترشيحاتنا

4 خطوات سهلة لتنظيف فلتر تكييف السيارة

أبوظبي تبهر العالم بحفل افتتاح تاريخي للأولمبياد الخاص 2019..صور

تعليق ناري من شعبة الدواجن على تأجيل حظر تداول الطيور الحية

شاهد.. أحمد الفيشاوي وزوجته وظهور جديد مميز

أرسنال يكتسح رين بثلاثية ويحجز مقعدا في دور الـ 8.. وإنتر يودع الدوري الأوروبي

حبست حفيدها عاريًا أسبوعًا حتى الموت.. توقف صوت صراخه كشف الجريمة.. صور

الصحة تصدر بيانا عاجلا بشأن ضم سنة الامتياز

احذر.. هاتفك الآيفون يراقب تحركاتك

غضب جزائري من تعيين السالمي لإدارة مباراة الأهلى وشبيبة الساورة المصيرية

عمرو عبد الحميد يفاجئ الجميع بالغناء باللهجة النوبية.. فيديو

مواطن يتزوج 11 امرأة ويرُزق بـ31 طفلا يتحدث عن حياته.. فيديو

ترامب يتهكم على رئيسة وزراء بريطانيا: بلادها تتمزق

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مستقبل وطن بكرداسة يكرم الأم المثالية.. صور

شاهد.. رئيس مصلحة الجمارك يتفقد استعدادات العمل بالمركز اللوجيستي بمطار القاهرة

كبار مسئولي الدولة في عزاء والدة وزير الصحة الأسبق عادل عدوي..صور

متابعة تطوير استاد القاهرة استعدادا لاستضافة أمم أفريقيا.. صور

محافظ الوادي الجديد: تخصيص مناطق للاستثمار في زراعة النخيل.. صور

فيديو

زكريا ناصف يكشف دخول شركة عالمية للمراهنات الرياضية في الدوري.. فيديو
إياد نصار يكشف عن سبب مشاركته في حملة «قادرون باختلاف»
إياد نصار يتحدى إنجي المقدم ويغني معها في الإستوديو
حسين السيد: مش هرجع الأهلي أقعد على الدكة تاني.. فيديو
إياد نصار لـ حماته على الهواء: إزاي متأكلينيش ويكا؟

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يساهم قانون التصالح في مخالفات البناء في خفض أسعار العقارات؟

هل يساهم قانون التصالح في مخالفات البناء في خفض أسعار العقارات؟