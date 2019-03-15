إياد نصار يكشف عن سبب مشاركته في حملة «قادرون باختلاف»

أكد الفنان إياد نصار، أن السبب الرئيسي في مشاركته في حملة «قادرون باختلاف» أنه مهتم بها بشكل شخصي، مشيرا إلى أنه وضع في خطة الاهتمام ودعم ذوي القدرات الخاصة والاهتمام وتقبل الآخر.



وأضاف «نصار» خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم مع منى الشاذلي» المذاع على قناة «cbc» أننا نحتاج إلى ثقافة تقبل الآخر والاختلاف الفكري، موضحا أن البعض يتفنن في الانتقاد فقط، ولابد ان نركز على نبذ العنف والاعتماد على المشروع الإنساني.



وأوضح «نصار» أن الله عز وجل أعطى للفنان موهبة وهي محبة الناس، لذلك لابد أن يوظفها في الاتجاه الصحيح بشكل إرشاد وتوجيه ثقافي معين، لعلاج المشاكل في مجتمعاتنا.

