نائب رئيس نادي الإعلاميين: تعاقدنا مع شركة تسويق رياضي وليست مراهنات.. فيديو

كشف خالد فتوح، نائب رئيس نادي الإعلاميين، أنه تم التعاقد مع شركة لإمداد الفريق بالملابس لجميع فرق الناشئين والفريق الأول مع عرضها المساعدة في إقامة معسكرات للفريق وخلا بنود التعاقد من أي وجود للمراهنات التي تخص مباريات كرة القدم.



وتابع فتوح، خلال مداخلة هاتفية مع الكابتن زكريا ناصف، ببرنامج «الماتش»، أن نادي الإعلاميين تعاقد مع الشركة الراعية عن طريق وسيط يمتلك فرع لها في مصر، وهي تقوم بالإعلان عن نفسها عن طريق وجود اسم الشركة على الملابس الرياضية.



وأضاف نائب رئيس نادي الإعلاميين، أن شركة الراعية تعمل على دعم الأندية الشعبية، التي لا تجد أموال لشراء ملابس، وبدأت في الوقوف بجانبها من خلال توفير مختلف الملابس للفرق الرياضية.



وكشف نائب رئيس نادي الإعلاميين، أن الشركة الراعية الرسمية لأمم إفريقيا هي شركة روسية وتعمل في مجال المراهنات، موضحا أن المراهنات في مصر ممنوعة بموجب القانون.



وأشار إلى أن شركة المراهنات ظهرت إعلانتها في مباريات دوري أبطال إفريقيا في مباريات الأهلي والترجي التونسى، وفيتا كلوب وغيرها من المباريات الأخرى، موضحا أن تعاقده مع تلك الشركة سليم مائه في المائة لأنه تم التعاقد مع شركة تسويق رياضي وتقوم بالتسويق لملابسها الرياضية.