إعلان القائمة المبدئية للمتقدمين لرئاسة جامعة الفيوم

عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي و البحث العلمي بمقر جامعة بني سويف الاجتماع الشهري للمجلس الاعلى للجامعات بحضور الدكتور أشرف رحيل رئيس جامعة الفيوم وبعضوية المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف و الدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات و السادة رؤساء الجامعات .



صرح الدكتور أشرف عبد الحفيظ القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم أنه تم خلال الاجتماع إعلان المجلس الأعلى للجامعات للقائمة المبدئية المتقدمين لمنصب رئيس جامعة الفيوم والتي شملت : أ.د عاطف منصور محمد رمضان أستاذ الآثار الاسلامية و عميد كلية الآثار السابق بجامعة الفيوم ، أ.د أحمد جابر شديد إبراهيم رئيس مجلس قسم الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة الفيوم و نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا و البحوث السابق ، أ.د عماد فتحي محمد عوض دويدار أستاذ الفيروسات بقسم النبات الزراعي كلية الزراعة جامعة الفيوم ، أ.د إيهاب محمود البيومي عقبة وكيل كلية الهندسة للدراسات العليا و البحوث جامعة الفيوم و مدير المنطقة الاستثمارية لجامعة الفيوم بمدينة الفيوم الجديدة ، أ.د إيناس السيد صادق محمد أمين أستاذ و رئيس قسم الاقتصاد كلية الزراعة جامعة الفيوم ، أ.د سامح أحمد جلال عبد الباقي مصطفى وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم و الطلاب جامعة الفيوم ، أ.د محمد محمود حمدي خضر نائب رئيس جامعة بني سويف لشئون التعليم و الطلاب ، أ.د محمد فاروق عبد السميع علي عميد كلية التربية جامعة الفيوم ، أ.د صابر السيد محمد علي مشالي أستاذ الشريعة الاسلامية و عميد كلية دار العلوم السابق جامعة الفيوم ، أ.د سها محمد حمدي عبد العزيز أستاذ الكيمياء الحيوية بقسم الكيمياء كلية العلوم جامعة الفيوم ، أ.د آمال ربيع كامل محمد القائم بأعمال رئيس قسم المناهج و طرق التدريس بكلية التربية و عميد كلية التربية السابق جامعة الفيوم ، أ.د هشام عبد المنعم حسين عكاشة أستاذ و رئيس قسم القانون العام كلية الحقوق جامعة بني سويف ، أ.د خالد محمد عطا الله علي سالم نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم و الطلاب ، أ.د خالد حسين حسن زغلول أستاذ بقسم علم الحيوان كلية العلوم جامعة الفيوم ، أ.د محمد عبد التواب أبو النور أستاذ و رئيس قسم الصحة النفسية و قائم بأعمال وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة جامعة الفيوم ، أ.د مصطفى أحمد عبد الجواد حجازي وكيل كلية الحقوق للدراسات العليا و البحوث جامعة بني سويف ، أ.د هناء عبد القادر سيد فايد أستاذ بقسم الدراسات السياحية كلية السياحة و الفنادق جامعة الفيوم ، أ.د عادل الدرغامي عبد النبي زايد وكيل كلية دار العلوم للدراسات العليا والبحوث جامعة الفيوم ، أ.د نيفين علي حسن عبد الفتاح وكيل كلية الزراعة لشئون الدراسات العليا و البحوث جامعة الفيوم .



