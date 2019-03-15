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ديني

ننشر مواقيت الصلاة في مصر اليوم الجمعة

الجمعة 15/مارس/2019 - 12:22 ص
الجامع الأزهر
الجامع الأزهر
محمد شحتة
ينشر موقع "صدى البلد" الإخباري مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الجمعة 15 مارس 2019.

القاهرة
الفجر 4:40 ص
الظهر 12:05 ص
العصر 3:29
المغرب 6:04
العشاء 7:20

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
الفجر 4:44 ص
الظهر 12:09
العصر 3:34
المغرب 6:08 م
العشاء 7:26 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
الفجر 4:35
الظهر 12:01 م
العصر 3:25 م
المغرب 00: 6 م
العشاء 7:16 م

مواقيت الصلاة فى أسوان
الفجر 4:37 ص
الظهر 11:59 ص
العصر 3:23 م
المغرب 5:59 م
العشاء 7:11

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
الفجر 4:29 ص
الظهر 11:52
العصر 3:17
المغرب 5:52 م
العشاء 7:07 م

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