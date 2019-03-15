5 نصائح لا تتجاهليها بعد سن الثلاثين

تحاول كل فتاة بعد سن الثلاثين أن تحافظ على بشرتها من التجاعيد وتخشى ظهور علامات تقدم السن وقدم موقع healthdigezt هذه النصائح:



- الإكثار من شرب الماء: للمحافظة على بشرةٍ مرطبة، ينصح بشرب 8 أكواب من الماء يوميًا، فحين يكون الجسم مرطبًا بشكلٍ كافٍ، تصبح البشرة ناعمة وشابة المظهر بفضل عمل خلايا الجسم بطريقةٍ سليمة.



- استبدلن حبوب الإفطار بالشوفان: إذ إن الأخير يحتوي على الفيتامين E الذي يساعد على مكافحة علامات التقدم في السن. كما يتمتع هذا الفيتامين بمضادٍ للأكسدة يسمى بيتا غلوكان.



- تناولن الأسماك الزيتية: بما أنّ جسم الإنسان لا يستطيع إنتاج الأوميغا 3 من تلقاء نفسه، فإنّ الاعتماد على مأكولات غنية بالأوميغا 3 هو أمر ضروري. إن الأحماض الدهنية في الأوميغا 3 تجعل البشرة مرنة، ناعمة وحريرية الملمس كما تمنع جفاف البشرة. تناولن السلمون، سمك أبو سيف، التونة والسردين.



- تناولن الشوكولاتة الداكنة: تحتوي الشوكولاتة على الكثير من مضادات الأكسدة، لكن عليكن اختيار الشوكولاتة الداكنة لأنّها قليلة بالدهون المشبعة والسكر. تجنّبن الشوكولاتة بالحليب لأنّها تُؤثّر سلبًا على عملية امتصاص الجسم لمضادات الأكسدة.



- أكثرن من الفاكهة الداكنة اللون والخضار: يشكّل الفيتامين C مع الفلافونويد مصدرًا ممتازًا لمضادات الأكسدة، فهذا المزيج يحارب الشوارد الحرة التي تُؤذي الحمض النووي للجسم والتي تؤثر على خلاياه.

