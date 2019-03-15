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مرأة

5 نصائح لا تتجاهليها بعد سن الثلاثين

الجمعة 15/مارس/2019 - 02:20 ص
نصائح بعد سن الثلاثين
نصائح بعد سن الثلاثين
ريهام قدري
تحاول كل فتاة بعد سن الثلاثين أن تحافظ على بشرتها من التجاعيد وتخشى ظهور علامات تقدم السن وقدم موقع healthdigezt هذه النصائح:

- الإكثار من شرب الماء: للمحافظة على بشرةٍ مرطبة، ينصح بشرب 8 أكواب من الماء يوميًا، فحين يكون الجسم مرطبًا بشكلٍ كافٍ، تصبح البشرة ناعمة وشابة المظهر بفضل عمل خلايا الجسم بطريقةٍ سليمة.

- استبدلن حبوب الإفطار بالشوفان: إذ إن الأخير يحتوي على الفيتامين E الذي يساعد على مكافحة علامات التقدم في السن. كما يتمتع هذا الفيتامين بمضادٍ للأكسدة يسمى بيتا غلوكان.

- تناولن الأسماك الزيتية: بما أنّ جسم الإنسان لا يستطيع إنتاج الأوميغا 3 من تلقاء نفسه، فإنّ الاعتماد على مأكولات غنية بالأوميغا 3 هو أمر ضروري. إن الأحماض الدهنية في الأوميغا 3 تجعل البشرة مرنة، ناعمة وحريرية الملمس كما تمنع جفاف البشرة. تناولن السلمون، سمك أبو سيف، التونة والسردين.

- تناولن الشوكولاتة الداكنة: تحتوي الشوكولاتة على الكثير من مضادات الأكسدة، لكن عليكن اختيار الشوكولاتة الداكنة لأنّها قليلة بالدهون المشبعة والسكر. تجنّبن الشوكولاتة بالحليب لأنّها تُؤثّر سلبًا على عملية امتصاص الجسم لمضادات الأكسدة.

- أكثرن من الفاكهة الداكنة اللون والخضار: يشكّل الفيتامين C مع الفلافونويد مصدرًا ممتازًا لمضادات الأكسدة، فهذا المزيج يحارب الشوارد الحرة التي تُؤذي الحمض النووي للجسم والتي تؤثر على خلاياه.

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