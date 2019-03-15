إياد نصار يتحدى إنجي المقدم ويغني معها في الإستوديو

دخل النجم إياد نصار في تحدي بالإيموجي والرموز التعبيرية مع الفنانة إنجي المقدم أثناء حوارهم مع الإعلامية منى الشاذلي.



وقدم «نصار» خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم مع منى الشاذلي» المذاع على قناة «cbc» أغنية لبليغ حمدي ووردة «العيون السود»، ليتحدى من خلالها إنجي المقدم.



وقدما النجمان دويتو للفنان الشعبي أحمد عدوية لأغنية «زحمة يا دنيا زحمة» .

