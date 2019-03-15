المجلس الأعلى للجامعات يعقد اجتماعه القادم في العريش

وافق الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات على عقد اجتماع المجلس القادم الشهر المقبل في رحاب جامعة العريش على أرض سيناء ، وذلك بمناسبة العيد القومى لمحافظة شمال سيناء وذكرى تحرير سيناء .



صرح بذلك الدكتور حبش النادى رئيس جامعة العريش ، وأضاف أنه تم عرض ذلك على هامش الاجتماع الشهرى للمجلس الأعلى للجامعات المنعقد اليوم في مقر جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي ، وبحضور المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف ورؤساء الجامعات على مستوى الجمهورية .



وأشار إلى أنه سيتم على هامش اجتماع المجلس المقبل افتتاح العديد من المنشآت لمباني الكليات الجديدة والمشروعات الانتاجية في جامعة العريش بهذه المناسبة.