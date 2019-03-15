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تعليم

المجلس الأعلى للجامعات يعقد اجتماعه القادم في العريش

الجمعة 15/مارس/2019 - 02:25 ص
المجلس الأعلى للجامعات
المجلس الأعلى للجامعات
أ ش أ
وافق الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات على عقد اجتماع المجلس القادم الشهر المقبل في رحاب جامعة العريش على أرض سيناء ، وذلك بمناسبة العيد القومى لمحافظة شمال سيناء وذكرى تحرير سيناء .

صرح بذلك الدكتور حبش النادى رئيس جامعة العريش ، وأضاف أنه تم عرض ذلك على هامش الاجتماع الشهرى للمجلس الأعلى للجامعات المنعقد اليوم في مقر جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي ، وبحضور المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف ورؤساء الجامعات على مستوى الجمهورية .

وأشار إلى أنه سيتم على هامش اجتماع المجلس المقبل افتتاح العديد من المنشآت لمباني الكليات الجديدة والمشروعات الانتاجية في جامعة العريش بهذه المناسبة.

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