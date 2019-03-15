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ثقافة

ثقافة الجيزة تحتفل بيوم المرأة المصرية

الجمعة 15/مارس/2019 - 06:11 ص
صدى البلد
طارق موسى
تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة الجيزة، حيث نظمت مكتبة ساقية مكي ورشة فنون تشكيلية عن أعياد الربيع باستخدام ألوان الشمع للأطفال.

كما أقامت مكتبة بولاق الدكرور يوم ترفيهي للأطفال باستخدام لعبة الشطرنج. وفى بيت ثقافة كرداسة عقدت محاضرة بعنوان "المراة وفعاليتها في المجتمع" احتفالا بيوم المراة المصرية، ألقاها الشيخ محمد صلاح واعظ من الأزهر، تناول فيها دور المرأة في تقدم المجتمع في شتى المجالات، كذلك دورها في الأسرة وتربية الأبناء وبناء جيل المستقبل.

وفى سياق آخر عقد قصر ثقافة الجيزة تعليم الغناء والصولفيج غربي، بالإضافة إلى ورشة فنية لتصميم أشكال متنوعة باستخدام عجينة السيراميك.

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