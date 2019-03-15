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فن

شيرين ضيفة لطيفة في يلا نغني.. السبت

الجمعة 15/مارس/2019 - 03:01 ص
شيرين ولطيفة
شيرين ولطيفة
شيرى نبيل
تستضيف النجمة لطيفة، السبت المقبل، في برنامج المنوعات الضخم "يلا نغني" في تمام الخامسة والنصف مساءً على "MBC مصر"، النجمة شيرين، التي تُقدم خلال السهرة عدد من الأغاني منها "عيون القلب" لنجاة، و"لولا الملامة" لوردة، و"حيران" لفايزة أحمد وغيرها من الأغاني الشهيرة.

"يلا نغني" تجربة فنية مُميزة تُقدمها الفنانة لطيفة عبر شاشة "MBC مصر"، في سهرة كل سبت، ويركز البرنامج على استقبال كبار النجوم في كل حلقة في حوار بين أصدقاء.

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