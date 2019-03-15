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رياضة

رئيس الترسانة: لم نعرف حقيقة شركة المراهنات.. وأوقفنا التعامل معها.. فيديو

الجمعة 15/مارس/2019 - 07:09 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
قال طارق السعيد، رئيس نادي الترسانة، إنه لم يكن يعرف بحقيقة الشركة الراعية لفريق الكرة، والمسؤولة عن الملابس، لأنها قدمت إعلانا لشركة المراهنات الرياضية، «وان اكس بت»، دون علم النادي.

وأضاف «السعيد»، خلال مداخلة هاتفية مع الكابتن زكريا ناصف، في برنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، ردًا على ظهور لافتة شركة للمراهنات الرياضية في مدرجات الترسانة خلال مباراته أمام كليوباترا: «لم نتعاقد مع هذه الشركة، ولكن مع شركة أخرى هي من وضعت إعلان شركة المراهنات وليس نحن»، متابعًا: «لا أعلم أن الشركة لديها موقع تطرح عليه مراهنات على مباريات أندية الدوري».

وأكد رئيس نادي الترسانة، أنه لم يكن يعلم بحقيقة شركة المراهنات قائلًا: «تعاقدنا مع شركة أساسية ليس لها علاقة بالمراهنات، لتشرف على ملابس اللاعبين، لكن فوجئنا بأن داخلها شركة أخرى تطرح مراهنات في الدوري، لذا أوقفنا التعامل مع الشركة المسؤولة عن الملابس».

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