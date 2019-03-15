شريف منير يستعين بمترجم إشارة لأول مرة.. فيديو

استعان الفنان شريف منير ونجلته خلال تقديمها برنامج " أنا وبنتي"؛ لأول مرة بمترجم إشارة أسفل الشاشة.



ويأتي ظهور مترجم الإشارة خلال برنامج "أنا وبنتى" الذى يقدمه الفنان شريف منير، وابنته أسما عبر قناة ON E، فى حلقة أمس، الخميس، مع مجموعة شخصيات تحدثوا عن مبادرة "متلازمة مش أزمة" حيث تهدف المبادرة إلى تغيير الصورة السلبية للمجتمع، تجاه أصحاب متلازمة داون، والتأكيد على أنهم ليسوا مرضى كما يعتقد الكثير فى المجتمع.



