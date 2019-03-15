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فن

محمد عبد المعطي: كواليس مسلسل حكايتي أكثر من رائعة

الجمعة 15/مارس/2019 - 07:00 ص
محمد عبد المعطى
محمد عبد المعطى
شيرى نبيل
قال المؤلف محمد عبد المعطي إن مسلسل "حكايتي" من أفضل المسلسلات التي قمت بها سواء من القصة أو كواليس العمل فهناك حالة من الحب والاحترافية تجمع بين فريق العمل.

وتابع في تصريح لـ صدى البلد نحرص على أن نجلس جلسات عمل كل فترة صغير من أجل الحديث في كل صغيرة وكبيرة .

المسلسل اجتماعي إنساني يتحدث عن رحلة صعود فتاة مصرية تعرضت لظروف وعقبات كبيرة جدا ، هذه الظروف تجعل أي إنسان يتعرض للإحباط ويفشل، فالمسلسل يعرض هل تستطيع هذه الفتاة ان تتجاوز كل هذه المشكلات أم العكس .

مسلسل "حكايتي" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولة العمل بجانب ياسمين صبرى، كل من وفاء عامر، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، مها أبو عوف، إسلام جمال، أحمد جمال سعيد، جمال عبد الناصر.

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