حسين السيد: مش هرجع الأهلي أقعد على الدكة تاني.. فيديو

أكد حسين السيد لاعب الاتفاق السعودي، والمُعار من النادي الأهلي عن عدم قبوله للعودة للمارد الأحمر والجلوس على دكة البدلاء مجددًا مشيرا أنه وصل لمرحلة لا تقبل الجلوس على الدكة.



وقال السيد في تصريحات تليفزيونية: "الأهلي كان عايز يرجعني في يناير ولكن رأوا أنه من الأفضل أواصل فترة الإعارة مع الاتفاق السعودي".



بخصوص جلوسه على دكة البدلاء قال: "أرى أن الوضع صعب في المركز الذي ألعب فيه لوجود على معلول و محمود وحيد، ولا أريد العودة ارجع "اقعد على الدكة"، والجميع يعلم مدى حبي للأهلي لكن أريد أن ألعب بشكل أساسي".



واختتم: "قبل أن أسافر إلى السعودية وقعت مع الأهلي لعامين، وأنا أثق في الأهلي بخصوص أي عقود، وبالتأكيد في حالة العودة و حصلت على عرض جيد الجهاز الفني للأهلي سيوافق".