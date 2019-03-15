نبيل زكي في آخر حوار له: نحتاج لثورة ثقافية إعلامية كي تنهض الأمة.. فيديو

قال الكاتب الصحفي نبيل زكي في آخر حوار إعلامي له إن مصر بحاجة لثورة ثقافية اعلامية كي تنهض الأمة وتواجه الأفكار المتطرفة والهدامة.



وأضاف: إنني أتفق مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للأحزاب السياسية ذات البرامج المتقاربة والمتشابهة للاندماج معًا ذلك أنها ستصبح في هذه الحالة أكثر قوة وفاعلية.



وأضاف خلال حواره مع "أخبار مصر" أن على الأحزاب بناء قواعد شعبية وركائز جماهيرية وتوسيع العضوية والمساهمة الفكرية في محاولة التطرّف والإرهاب من خلال طرح مشروعات لإصلاح مناهج التعليم وتفجير ثورة ثقافية ونهضة في الإعلام وفِي الخطاب الديني.



وفِي رده حول عدم فاعلية معظم الأحزاب السياسية قال زكي: إن هناك أحزاب سياسية نشطة تُمارس أعمال جماهيرية وفعاليات ولكن الإعلام لا يهتم بتغطية هذا النشاط.