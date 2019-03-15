انطلاق فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بمعبد الكرنك.. اليوم

تنطلق فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية ، مساء اليوم الجمعة معبد الكرنك، بحضور وزيرة الثقافة. د.ايناس عبد الدايم، ومحافظ الأقصر مصطفى ألهم، وعدد من الشخصيات العامة وسفراء عدد من الدول العربية والافريقية منهم سفير كينيا بالقاهرة، وسفير دولة تونس وقنصل كوريا الجنوبية، بالإضافة لعدد من نجوم مصر وأفريقيا.



تقدم حفل الافتتاح الإعلامية السودانية تسنيم رابح، وتشاركها الإعلامية والناقدة السنغالية اومي ندور، واخراج هشام فتحي ويتضمن حفل الافتتاح كلمات، رئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد ، ومدير المهرجان المخرجة عزة الحسيني ، ووزيرة الثقافة د. ايناس عبد الدايم، ومحافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، كما يتم تكريم عدد من الفنانين منهم المنتجة التونسية درة بشوشة، والفنانة لبلبة، بالإضافة إلى إهداء هذه الدورة لروح كل من: الموسيقار المصري اليوناني اندريا رايدر، ومخرج الرسوم المتحركة مصطفى الحسن من النيجر، والمخرج المصري توفيق صالح، والمخرج الموريتاني ميد هوندو.



وخلال حفل الافتتاح يتم تقديم أعضاء لجان تحكيم المسابقات الخمس التي تتضمنها الدورة الثامنة، وعرض فيلم الافتتاح " دفن كوجو" بحضور مخرجه صمويل بازاول، وبطلة كوبينا اميساه سام.



تقام الدورة الثامنة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، تحت شعار " السينما حيوات أخرى " ، برئاسة شرفية للفنان محمود حميده، وتحمل هذه الدورة اسم المخرج البوركيني ادريسا اودراجو، وضيف الشرف هي السينما التونسية.



يذكر أن مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم من وزارات الثقافة ، والخارجية ، والسياحة ، الشباب، والبنك الأهلي المصري بالتعاون مع محافظة الأقصر ، ونقابة المهن السينمائية، وتقام الدورة الثامنة في الفترة من 15 إلى 21 مارس الجارى ، برئاسة السيناريست سيد فؤاد، ومدير المهرجان المخرجة عزة الحسيني ، ورئيس شرف هذه الدورة الفنان محمود حميدة.