ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

مؤتمر صحة المرأة يستعرض دور التغذية في الوقاية من سرطان الثدي

الجمعة 15/مارس/2019 - 05:01 ص
دور التغذية فى الوقاية
دور التغذية فى الوقاية من سرطان الثدي
عبدالصمد ماهر
شاركت مستشفى سرطان الأطفال مصر 57357، في فعاليات المؤتمر السنوي العلمي المجتمعي الرابع لصحة المرأة، والذي نظمته مؤسسة "اشفي" للصحة المجتمعية، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وجامعة "سارالاند" بألمانيا، تحت عنوان "الأمثل في صحة المرأة".

حضر المؤتمر عدد من الوزراء السابقين وكبار رجال الدولة، والخبراء في النساء والتوليد والصحة العامة والتغذية العلاجية والأورام والأطفال والرضاعة الطبيعية.

وعرضت الدكتورة جلسن صالح، رئيس قسم التغذية العلاجية بمستشفى 57357، خلال جلسة التغذية العلاجية بالمؤتمر، دور التغذية فى الوقاية من سرطان الثدي، مؤكدة على أن النظام الغذائي يلعب دورًا هاما في الوقاية من سرطان الثدى، حيث أثبتت الأبحاث أن النظام الغذائى الغنى بالخضراوات والفواكه ومصادر البروتين النباتية مثل البقوليات، تقلل من خطورة الإصابة بسرطان الثدى, لأنها غنية بفيتامينات "أ" و "ج" والسلينيوم، وهى مضادات أكسدة قوية تساعد فى نظام إصلاح الحمض النووي المسئول عن الإصابة بالسرطان، وهى غنية كذلك بالألياف، ومنخفضة الدهون المشبعة.

وأضافت أن الأبحاث تشير إلى أن الإكثار من تناول الدهون من اللحوم الحمراء، والألبان ومنتجاتها الغنية بالدهون، تزيد من نسبة الإصابة بسرطان الثدى خاصة فى العائلات التى لها تاريخ سابق في الإصابة به، مضيفة: كذلك يجب الوقاية من مرض السكر، حيث أثبتت الدراسات الحديثة أن السيدات اللائي يعانين من مرض السكر بعد انقطاع الطمث، هن من الفئات الأكثر خطورة وتعرضا للإصابة بسرطان الثدي بنسبة أكبر بـ 12%.

وقالت جلسن صالح، ينصح بالنظام الغذائي الغنى بالمصادر النباتية لمرضى سرطان الثدي، لتجنب تكرار الإصابة، مع الإقلال من المنتجات الحيوانية وخاصة اللحوم الحمراء، والألبان عالية الدسم، ويوصى باستهلاك منتجات الألبان قليلة الدسم.

وينصح بالاستهلاك اليومي لـ 6 حصص من الحبوب، و 5 حصص من البقوليات والمكسرات، وأنواع أخرى من البروتين، و 4 حصص من الخضروات، وحصتان من كل من الفواكه، والدهون الصحية.

أما عن الوقاية من خلال تناول الأطعمة التي تمنع حدوث سرطان الثدي، حسب الدراسات الحديثة، فتشمل التوصيات الغذائية استهلاك أقل للدهون المشبعة، وتناول الخضروات والفواكه الملونة الغنية بالفيتامينات، والمعادن ومضادات الأكسدة، وتناول السمك الطازج 1-3 مرات في الأسبوع، والحد من استهلاك اللحوم الحمراء، واستهلاك منتجات الألبان قليلة الدسم، والحفاظ على وزن صحي، والحفاظ على النشاط البدنى من خلال ممارسة الرياضة.

وتحدثت الدكتورة أية نصار، مدير التعليم والتطوير بمستشفى سرطان الأطفال مصر 57357، خلال المؤتمر، عن التنمية المستدامة، وقالت أن مصر تحتاج لتضافر الجهود بشكل كبير بين الحكومة والقطاع الخاص، من أجل توفير وتقديم خدمة طبية مناسبة للمصريين، بحيث يلبي طموحات الطبقة العريضة من الشعب المصري، وأن ذلك ما دفعها لتبني فكرة التطوير من خلال التعليم، وهو ما تفعله على أرض الواقع داخل مستشفى سرطان الأطفال مصر 57357، ضمن منظومة متكاملة لخلق أجيال لديها أمل وقدرة على تحقيق أحلامهم.

ترشيحاتنا

أرسنال يكتسح رين بثلاثية ويحجز مقعدا في دور الـ 8.. وإنتر يودع الدوري الأوروبي

منال سلامة تروي تعليقا صادما من سائق تاكسي على دورها في مسلسل قاسم أمين

4 خطوات سهلة لتنظيف فلتر تكييف السيارة

شاهد عيان على حادث مسجد نيوزيلندا: مسلح فتح النار من سلاح ضخم لقتل كل الموجودين

10 مشاهد رعب فى سلخانة المرج.. مواد كاوية تحلل جثث 3 أطفال فى برميل وحقن كلور وبوتاس لتعذيب الأم.. والأب: الفقر خلاني أخلص من عيالي والشيطانة وسوست لي قتلهم +18

الإمام الشعراوي يفسر قوله تعالى «يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا»

زكريا ناصف يكشف دخول شركة عالمية للمراهنات الرياضية في الدوري.. فيديو

صيام البشرة صيحة جديدة في عالم التجميل

ماذا يحدث إذا تناولت الكركم على الحليب يوميا

تعرف على الفينير لإخفاء عيوب الأسنان

نبيل زكي في آخر حوار له: نحتاج لثورة ثقافية إعلامية كي تنهض الأمة.. فيديو

سامسونج تكشف عن مكان كاميرا السيلفي الجديد في هواتفها المستقبلية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني البحيري يخطف أنظار صناع الموضة العالمية في Spanish Arab fashion.. صور

محمد عنتر يحتفل بعقد قرانه على دنيا الحلو.. صور

مستقبل وطن بكرداسة يكرم الأم المثالية.. صور

شاهد.. رئيس مصلحة الجمارك يتفقد استعدادات العمل بالمركز اللوجيستي بمطار القاهرة

كبار مسئولي الدولة في عزاء والدة وزير الصحة الأسبق عادل عدوي..صور

فيديو

نبيل زكي في آخر حوار له: نحتاج لثورة ثقافية إعلامية كي تنهض الأمة.. فيديو
محام دولي: القانون يمنع تعاقد الأندية مع شركات المراهنات الرياضية.. فيديو
نائب رئيس نادي الإعلاميين عن تعاونه مع شركة مراهنات: بنتعلم من الأهلي.. فيديو
والدة بطل التايكوندو تروي أصعب موقف خطف قلبها خوفا على ابنها
تحدي الأمثال الأردنية والمصرية بين إياد نصار وإنجي المقدم على الهواء

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يساهم قانون التصالح في مخالفات البناء في خفض أسعار العقارات؟

هل يساهم قانون التصالح في مخالفات البناء في خفض أسعار العقارات؟