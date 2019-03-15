مؤتمر صحة المرأة يستعرض دور التغذية في الوقاية من سرطان الثدي

شاركت مستشفى سرطان الأطفال مصر 57357، في فعاليات المؤتمر السنوي العلمي المجتمعي الرابع لصحة المرأة، والذي نظمته مؤسسة "اشفي" للصحة المجتمعية، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وجامعة "سارالاند" بألمانيا، تحت عنوان "الأمثل في صحة المرأة".



حضر المؤتمر عدد من الوزراء السابقين وكبار رجال الدولة، والخبراء في النساء والتوليد والصحة العامة والتغذية العلاجية والأورام والأطفال والرضاعة الطبيعية.



وعرضت الدكتورة جلسن صالح، رئيس قسم التغذية العلاجية بمستشفى 57357، خلال جلسة التغذية العلاجية بالمؤتمر، دور التغذية فى الوقاية من سرطان الثدي، مؤكدة على أن النظام الغذائي يلعب دورًا هاما في الوقاية من سرطان الثدى، حيث أثبتت الأبحاث أن النظام الغذائى الغنى بالخضراوات والفواكه ومصادر البروتين النباتية مثل البقوليات، تقلل من خطورة الإصابة بسرطان الثدى, لأنها غنية بفيتامينات "أ" و "ج" والسلينيوم، وهى مضادات أكسدة قوية تساعد فى نظام إصلاح الحمض النووي المسئول عن الإصابة بالسرطان، وهى غنية كذلك بالألياف، ومنخفضة الدهون المشبعة.



وأضافت أن الأبحاث تشير إلى أن الإكثار من تناول الدهون من اللحوم الحمراء، والألبان ومنتجاتها الغنية بالدهون، تزيد من نسبة الإصابة بسرطان الثدى خاصة فى العائلات التى لها تاريخ سابق في الإصابة به، مضيفة: كذلك يجب الوقاية من مرض السكر، حيث أثبتت الدراسات الحديثة أن السيدات اللائي يعانين من مرض السكر بعد انقطاع الطمث، هن من الفئات الأكثر خطورة وتعرضا للإصابة بسرطان الثدي بنسبة أكبر بـ 12%.



وقالت جلسن صالح، ينصح بالنظام الغذائي الغنى بالمصادر النباتية لمرضى سرطان الثدي، لتجنب تكرار الإصابة، مع الإقلال من المنتجات الحيوانية وخاصة اللحوم الحمراء، والألبان عالية الدسم، ويوصى باستهلاك منتجات الألبان قليلة الدسم.



وينصح بالاستهلاك اليومي لـ 6 حصص من الحبوب، و 5 حصص من البقوليات والمكسرات، وأنواع أخرى من البروتين، و 4 حصص من الخضروات، وحصتان من كل من الفواكه، والدهون الصحية.



أما عن الوقاية من خلال تناول الأطعمة التي تمنع حدوث سرطان الثدي، حسب الدراسات الحديثة، فتشمل التوصيات الغذائية استهلاك أقل للدهون المشبعة، وتناول الخضروات والفواكه الملونة الغنية بالفيتامينات، والمعادن ومضادات الأكسدة، وتناول السمك الطازج 1-3 مرات في الأسبوع، والحد من استهلاك اللحوم الحمراء، واستهلاك منتجات الألبان قليلة الدسم، والحفاظ على وزن صحي، والحفاظ على النشاط البدنى من خلال ممارسة الرياضة.



وتحدثت الدكتورة أية نصار، مدير التعليم والتطوير بمستشفى سرطان الأطفال مصر 57357، خلال المؤتمر، عن التنمية المستدامة، وقالت أن مصر تحتاج لتضافر الجهود بشكل كبير بين الحكومة والقطاع الخاص، من أجل توفير وتقديم خدمة طبية مناسبة للمصريين، بحيث يلبي طموحات الطبقة العريضة من الشعب المصري، وأن ذلك ما دفعها لتبني فكرة التطوير من خلال التعليم، وهو ما تفعله على أرض الواقع داخل مستشفى سرطان الأطفال مصر 57357، ضمن منظومة متكاملة لخلق أجيال لديها أمل وقدرة على تحقيق أحلامهم.

