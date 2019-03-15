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حميد الشاعري: بحب أغاني الأفلام للعندليب الأسمر

الجمعة 15/مارس/2019 - 02:27 ص
حميد الشاعري
حميد الشاعري
عبد الخالق صلاح
قال الفنان حميد الشاعرى، إنه يفضل أغاني العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ؛ خاصة أغاني الأفلام.

وأضاف "الشاعرى"، خلال لقائه ببرنامج "شريط كوكتيل"، على فضائية "الحياة"، مع هشام عباس، أنه يحب الأغانى الشعبى، وخاصة الشعبى الليبى، لأنه يكون فيه رجولة بعض الشئ، مشيرًا إلى أنه يحب أغانى المطرب أحمد عدوية.

ثم تحدث حميد عن بدايته الفنية وكيف شارك في ظهور نجوم كبار على الساحة الغنائية .






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