نائب رئيس نادي الإعلاميين عن تعاونه مع شركة مراهنات: بنتعلم من الأهلي.. فيديو

قال خالد فتوح، نائب رئيس نادي الإعلاميين، إنه يرفض مصطلح المراهنات تماما في عالم كرة القدم كاشفا أنه تم التعاقد مع شركة لإمداد الفريق بالملابس لجميع فرق الناشئين والفريق الأول وليست شركة مراهنات.



وتابع فتوح، خلال مداخلة هاتفية مع الكابتن زكريا ناصف، ببرنامج «الماتش»،: «أنه يتعلم من أندية الأهلي والزمالك والإسماعيلي وغيرها، وعندما يجد الأهلي خلال مبارياته الإفريقية إعلان لشركة خمور داخل الملعب حينها سيرفض استكمال المباراة لأنه نادي يتمسك بالقيم والمبادئ.



وأضاف خالد فتوح، نائب رئيس نادي الإعلاميين، أن أندية الأهلي والزمالك والإسماعيلي والمصري عندما تخوض مباراياتها الإفريقية يتواجد إعلان الشركة الروسية داخل الملاعب ولذلك فتعاقده معها يجعله مطمئن «لأن الكبير اللي بتعلم منه عمل كده ولعب»، مؤكدا أنه لا يجرؤ أي ناد في مصر على التعاقد مع شركة مراهنات.