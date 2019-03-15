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رياضة

محام دولي: يجب أن تغلق الدولة شركات المراهنات في مصر.. فيديو

الجمعة 15/مارس/2019 - 02:27 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
قال نصر عزام، المحامي الدولي، إنه يمكن ملاحقة شركات المراهنات الرياضية خارج مصر إلكترونيًا، لكن على الدولة أن تمنع نشاطها داخل مصر، لأنها تحت سلطتها في تلك الحالة.

وأضاف «عزام» خلال لقائه مع الكابتن زكريا ناصف، في برنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، قائلًا: «يمكن للأندية أن تلاحق شركات المراهنات الرياضية التي تستغل حقوقها عبر موقع الإلكتروني، في ظل التكنولوجيا التي نعيشها»، متابعًا: «الأهم أن يتم غلق شركات المراهنات في مصر، قبل ملاحقتها إلكترونيًا خارج مصر».

وأكد المحامي الدولي أن اتحاد كرة القدم له دور في محاسبة الأندية المخالفة التي تتعاقد مع شركات المراهنات، متابعًا: «لكن تبقى الدولة هي صاحبة الموقف الأول في التعامل مع الأندية المخالفة».

وأشار «عزام» إلى أنه في عام 1915 تم كشف أول قضية مراهنات، وبسببها تم إيقاف عدد من اللاعبين، مردفًا: «من وقتها بدأت المحاربة بالمراهنات لأنها تتلاعب بنتائج المباريات».

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