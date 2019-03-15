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فن

محمد عبد المعطي: فرصة إعطاء الشباب البطولة المطلقة فكرة جيدة

الجمعة 15/مارس/2019 - 02:28 ص
محمد عبد المعطى
محمد عبد المعطى
شيري نبيل
قال المؤلف محمد عبد المعطي إن فرصة إعطاء الشباب البطولة المطلقة جيدة ولابد وأن نراه بعد وأن حققت مؤخرا نجاحا.

تابع في تصريح لصدي البلد: أشعر بالسعادة لأنني شاركت ياسمين في أولى تجاربها في المجال الدرامي ، فالفنانة ياسمين صبري فنانة موهوبة ومجتهدة وتحرص على مذاكرة المشاهد والتحضير قبل التصوير ولديها موهو كبير سواء داخل مصر أو خارجها .

أنا أرى أن هذه الخطوة مهمة وهي إعطاء النجوم الشباب في خوض أولى بطولاتهم في مجال الدراما فشركة الإنتاج له كل الحب والتقدير على تشجيع الشباب الفنانيين .

المسلسل اجتماعي إنساني يتحدث عن رحلة صعود فتاة مصرية تعرضت لظروف وعقبات كبيرة جدا ، هذه الظروف تجعل أي إنسان يتعرض للإحباط ويفشل ، فالمسلسل يعرض هل تستطيع هذه الفتاة أن تتجاوز كل هذه المشكلات أم العكس .

مسلسل "حكايتى" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولة العمل بجانب ياسمين صبرى، كل من وفاء عامر، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، مها أبو عوف، اسلام جمال، أحمد جمال سعيد، جمال عبد الناصر.

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