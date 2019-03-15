بنفيكا وسلافيا براغ يستعينان بـ 120 دقيقة للتأهل لدور الـ 8 في الدوري الأوروبي

انضم فريق بنفيكا البرتغالي إلى ركب المتأهلين للدور ربع النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي بفوز على ضيفه فريق دينامو زغرب الكرواتي بنتيجة 3-0 بعد التمديد، بعد انتهاء الوقت بتقدم بنفيكا 1-0، وهي النتيجة التي فاز بها زغرب ذهابًا.



بعد صمود كبير من الفريق الضيف، تمكن فريق العاصمة البرتغالية من الوصول إلى شباك الفريق الكرواتي في الدقيقة 71، بعد كرة وصلت على خط منطقة الجزاء للمهاجم البرازيلي المخضرم جوناس اوليفيرا ليسددها بشكل رائع في المرمى.



وغادر إشبيلية من بطولة الدوري الأوروبي في الدور ثمن النهائي، بعدما خسر أمام سلافيا براج التشيكي في مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية.



