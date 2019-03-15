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رياضة

مفاجأة.. بطولة الأمم الأفريقية تخضع للمراهنات وفقا لقرار «كاف»

الجمعة 15/مارس/2019 - 02:24 ص
كاف
كاف
عمرو ابوبكر
قال طارق رمضان، الناقد الرياضي، إن جميع الأندية المصرية توافق على لائحة البطولات الإفريقية التي تشارك بها، وأول بند أن هذه البطولة «كاف» ويمتلك الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» حقوق البث التلفزيوني أو الحقوق التجارية وأن الأندية عليها احترام هذه الحقوق والكاف يحترم أيضا حقوق الأندية.

وأضاف رمضان، خلال مداخلة هاتفية مع الكابتن زكريا ناصف، ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الكاف أعلن صراحة أن بطولة الأمم الإفريقية 2019 مطبق عليها نظام المراهنات، وذكر اسم الشركة التي تدير المراهنات وتواجد اسمها في المباريات الأخيرة للمباريات الماضية والمقبل في مسابقة دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي «الكونفيدرالية».

وتابع طارق رمضان، الناقد الرياضي، أن هناك إشكالية أن الأندية قامت بالتوقيع مع شركة وسيط مصري للشركة العالمية المتخصصة في المراهنات، وهناك حركة للمال السري في المراهنات على تلك المباريات، وممكن أن يتم الدفع عن طريق تحويل دفع الأموال عن طريق شركات المحمول أو الفيزا وغيرها من وسائل الدفع الالكترونية.

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