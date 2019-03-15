محام دولي: الكاف أوقف حكام مدى الحياة لتلقيهم رشاوى من شركات المراهنات.. فيديو

دعا نصر عزام، المحامي الدولي، جموع الأندية المصرية للتقدم بشكاوى ضد الحكام في حالة الشعور بالظلم من قرار تحكيمي، خاصة بعدما كشفه الاتحاد الأفريقي من تلاعبات في نتائج بعض المباريات بسبب رشواى حصل عليها بعض الحكام.



وأضاف «عزام» خلال لقائه مع الكابتن زكريا ناصف، في برنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، قائلًا: «تقدمت بشكوى في الاتحاد الأفريقي ضد حكم مباراة المصري وفيتا كلوب، وتم إيقافه لمدة 10 سنوات»، لافتًا إلى أنه تم إعلان الخبر على موقع اتحاد كرة القدم الأفريقية «كاف».



وأكد المحامي الدولي، أن الاتحاد الأفريقي أصدر قرارات خلال السنوات الماضية بإيقاف عدد من الحكام مدى الحياة، بسبب التلاعب في نتائج المباريات، وتلقيهم للرشاوى، مشيرًا إلى أن الأندية المصرية تعاني في مبارياتها خارج مصر من سوء قرارات بعض الحكام بسبب الرشاوى.