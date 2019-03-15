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رياضة

عزام: كرة القدم تستحوذ على 70% من المراهنات الدولية المقدرة بتريليون دولار.. فيديو

الجمعة 15/مارس/2019 - 03:15 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
كشف نصر عزام، المحامي الدولي، أن حجم المراهنات حول العالم بلغت تريليون دولار تستحوذ كرة القدم على نحو 70% من إجمالي ذلك الرقم.

وأضاف «عزام» خلال لقائه مع الكابتن زكريا ناصف، في برنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن لعبة كرة القدم هي صاحبة الشعبية الأولى في عالم كرة القدم وبذلك تستحوذ على نسبة كبيرة من المراهنات.

وتابع نصر عزام، المحامي الدولي، أن إجمالي المراهنات حول العالم في مسابقة كأس العالم 2018 الذي أقيم في روسيا بلغت 136 مليار يورو والمباراة النهائية تم الراهن فيها بواقع 7 مليار يورو وهي مبالغ ضخمة ومهولة.

وأشار المحامي الدولي إلى أن المراهنات لم تقتصر فقط على الفريق الفائز ولكن عن لاعب محدد سيحصل على إنذار في وقت معين من المباراة وغيرها من أمور أخرى.

واستطرد نصر عزام، المحامي الدولي أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تراقب مسألة المراهنات حتى تتأكد أنها لا تخالف المعايير القانونية.

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