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فن

داوود عبدالسيد: أداء الراحل محمود عبد العزيز في "الصعاليك" كان مبهرا

الجمعة 15/مارس/2019 - 02:29 ص
محمود عبد العزيز
محمود عبد العزيز ونور الشريف في فيلم الصعاليك
أ ش أ
وصف الكاتب والمخرج السينمائى داوود عبدالسيد أداء الفنان الراحل محمود عبد العزيز فى فيلم (الصعاليك) بالمبهر لأنه خرج عن إطار الشاب الوسيم ليقدم تعبيرات ليست بسيطة تدل على موهبة واجتهاد وفهم للشخصية ، الأمر الذى دفعه لتكرار التجربة معه فى فيلم (الكيت كات).

وأضاف عبدالسيد ، خلال اللقاء الذى نظمه أتيليه الإسكندرية (جماعة الفنانين والكتاب) ، مساء اليوم الخميس ، لمناقشة أعمال داوود عبدالسيد ومسيرته الفنية ، أنه لا يقوم بتدريب الممثلين لكنه يعتمد فى عمله على اختيار ممثل جيد ودور مكتوب بعناية ووصف كاف للمشاعر ، مع ترك مساحة للإبداع ، مشيرا إلى أن لديه العديد من الأفكار التى يستعد لكتابتها وتقديمها خلال الفترة القادمة.

وقال الناقد الفنى أحمد الحفناوى إن داوود عبد السيد يمتلك خيالا بصريا مثيرا وجامحا ، وينحو إلى تكسير كل ما هو نمطى من خلال منهج خاص به فى صناعة أفلامه، موضحا أن أفلام عبدالسيد حققت فرصة للاحتكاك المباشر مع الناس ومعرفة أوسع وأعمق بالمجتمع المصرى بكافة طبقاته.

أقيمت الندوة على هامش فعاليات نادى السينما الذي استأنف نشاطه بالأتيليه بعرض أفلام داوود عبدالسيد (أرض الخوف) ، بطولة الفنان الراحل أحمد ذكى، و (قدرات غير عادية) بطولة خالد أبو النجا ، ونجلاء بدر ، و (رسائل البحر) ، بطولة آسر ياسين ، بسمة ، على مدى ٣ أيام متتالية.

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