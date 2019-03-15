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فن

3 ورش مسرحية على هامش مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

الجمعة 15/مارس/2019 - 08:20 ص
مازن الغرباوي
مازن الغرباوي
شيرى نبيل
يطلق مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى فى دورته الرابعة برئاسة المخرج مازن الغرباوى باب المشاركة فى الورش المسرحية للشباب من جميع محافظات مصر ويدير هذه الورش 3 خبراء فى فنون المسرح المختلفة.

يقدم المطرب والفنان العالمى مانيكام يوجيسفاران ورشة" الآداء الصوتى فى المسرح الغنائى" وهو صاحب مسيرة تمتد لأكثر من أربعة عقود وقدم من قبل أغنية للملكة إليزابيث الثانية بمناسبة اليوبيل الماسى عام 2012 كما غنى فى دار الأوبرا الملكية بلندن وغنى بالفيلم الهوليودى "Eyes Wide" بطولة النجمة العالمية نيكول كيدمان والفنان العالمى توم كروز .

ثانى الورش التدريبية، ورشة إعداد الممثل "سكيرا" وهى تقنية إيطالية فى طريقة الآداء التمثيلى ويقدمها الفنان الفلسطينى كامل الباشا وهو مخرج ومؤلف وممثل شارك فى 23 مسرحية وكمخرج فى 13 مسرحية وكتب 13 مسرحية، كما ترجم 5 مسرحيات وشارك فى 5 ورشات فنية متنوعة فى فن المسرح، كما أشرف على 6 دورات متنوعة فى فن المسرح، وشارك كممثل ومخرج فى الكثير من المهرجانات الدولية والمحلية وحصل كامل على أكثر من جائزة منها أفضل ممثل بمهرجان فينسيا السينمائى الدولى .

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